Nazaré Câmara da Nazaré abre concursos de 2,6 ME para centros de saúde e escolar A Câmara da Nazaré aprovou a abertura de concursos para a construção de um novo centro de saúde e do centro escolar de Famalicão, obras que, em conjunto, totalizam um investimento superior a 2,6 milhões de euros. 24-11-2016 | JL A abertura dos concursos para a construção do novo centro de saúde e de mais um centro escolar representa “um passo fundamental para concretizar duas obras estratégicas há muito ambicionadas”, disse o presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro.

Em causa está, no caso do centro de saúde, “um investimento de 1.366.340 euros e capacidade para o atendimento de uma população de 22.800 utentes”, informou a autarquia, que nos últimos anos tem reivindicado a substituição do pré-fabricado onde a unidade de saúde está provisoriamente instalada desde a década de 1980.

As “características funcionais e originais da construção encontram-se desajustadas à real e atual necessidade de prestação de cuidados de saúde na Nazaré”, considerou o presidente, Walter Chicharro, para quem as novas instalações colocarão a Nazaré “na primeira linha ao nível dos cuidados de saúde primários e das condições de atendimento dos munícipes e dos visitantes”.

O novo edifício será construído no mesmo local onde se encontra o pré-fabricado e, segundo uma informação difundida hoje pela autarquia, “carateriza-se por uma linguagem arquitetónica simples, sóbria e moderna num jogo de volumes, formas e planos brancos, interrompidos por superfícies de cor azul estrategicamente posicionadas”.

O segundo concurso aprovado pelo executivo refere-se à construção do Centro Escolar de Famalicão, o último da Carta Educativa do concelho da Nazaré, e “o único que não foi concluído no mandato anterior, por falta de visto do Tribunal de Contas”, esclareceu a autarquia.

A obra terá um valor global de 1.300.000 euros, destinados à construção de um edifício para acolher 50 crianças em jardim-de-infância e 104 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

O novo centro escolar ficará equipado com duas salas de atividades para o pré-escolar e quatro salas de aula para o 1.º ciclo, biblioteca, sala multimédia, secretaria, sala de professores, cozinha, refeitório, recreio coberto e campo de jogos descoberto.

