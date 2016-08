Sociedade, Nazaré Neon Run volta à Nazaré para a corrida mais colorida do ano É já no sábado, dia 30 de julho, que se realiza a segunda edição da “Neon Run” na Nazaré, a partir das 21 horas. A corrida mais colorida do ano terá um percurso de 4,700 kms, e irá deixar a Marginal sem iluminação pública até às 23h30. 29-07-2016 | “Trata-se de um evento que colheu grande sucesso no primeiro ano, pelo que voltamos a repetir a iniciava”, afirmou Walter Chicharro, Presidente da Câmara Municipal, entidade coorganizadora, que realça “a relevância deste género de evento para a dinamização do tecido económico da Nazaré".



Uma nova forma de fazer desporto e uma abordagem diferente ao conceito de entretenimento são os objetivos de evento, que tem vindo a realizar-se em vários locais do país.



A partida para a corrida de sábado à noite far-se-á junto do “Estádio do Viveiro” da Nazaré (praia) em direção a sul. O retorno dos participantes far-se-á junto da interceção da Av. Manuel Remígio com a Rua Lanço da Espranjeira, voltando a norte, para passar pela Praça Sousa Oliveira e subir a Rua Mouzinho de Albuquerque, cortar à direita para a Rua Sub-Vila até chegar à Av. Vieira Guimarães e descer em direção à Marginal em direção a sul, para terminar junto do “Estádio do Viveiro” da Nazaré, onde se realizará uma After Party, com Djs convidados.



Para a realização deste evento foram tomadas algumas medidas de segurança, como alterações à circulação do trânsito e ao estacionamento.



O trânsito estará condicionado em várias artérias da vila da Nazaré, para a realização da corrida. No sábado, o trânsito estará cortado na Avenida da República, Avenida Manuel Remígio R. Mouzinho de Albuquerque e Rua Sub-Vila, das 19h00 às 02h00 (31 de julho), enquanto o estacionamento ficará condicionado (a partir das 19h00 de sábado, o estacionamento na Avenida da República e na Rua Sub-Vila será proibido, devendo os proprietários retirar os seus veículos até à hora indicada).



A circulação do trânsito far-se-á, em alternativa, durante a realização do evento, para sul, através da interceção da Avenida Vieira Guimarães com a Rua C (Bairro dos Pescadores), estando, ainda, disponíveis a Avenida do Município e a Rua Branco Martins.

