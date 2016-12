Nazaré Walter Chicharro anuncia acordo entre Município e EDP Distribuição para fornecer energia elétrica a MD Moldes Walter Chicharro anunciou, na sua página de facebook, o acordo que permite o acesso da MD Moldes à energia elétrica. 24-11-2016 | JL “Este executivo conseguiu chegar a acordo com a EDP Distribuição para a ligação provisória, a que se seguirá, seguramente, a definitiva”, escreveu o autarca, no dia 16.



Ainda na mesma comunicação, Walter Chicharro disse que “esta é apenas mais uma barreira ultrapassada” sobre um projeto estruturante para o concelho da Nazaré”, recordando, em seguida, alguns dos passados dados desde a sua eleição para a concretização deste objetivo, nomeadamente o investimento de “3,5 milhões de euros”.



“Com a construção de cerca de 95% do parque industrial por este executivo, criaram-se as condições para que a MDMoldes e outras empresas, se implantassem em Valado dos Frades. Surge então o diferendo com a EDP Distribuição, esbarrando sempre na questão da posse ou propriedade da infraestrutura elétrica (a posse foi entregue logo quando solicitado pela EDP, que pedia também a propriedade e que o Município não aceitava)”, escreve.



Walter Chicharro afirma que “no decorrer de todo este tempo o Município da Nazaré foi cumprindo com os pedidos da MDMoldes, nomeadamente o fecho do anel rodoviário à volta da empresa para que os camiões saíssem dela sem danificar os produtos. Tudo isto a meio de um ataque público perpetrado contra o município e em particular com a minha pessoa como alvo principal”.



Foi depois de uma reunião com a EDP, na passada segunda-feira, que terá sido possível chegar a um acordo para a ligação provisória.



“Depois deste tempo fico feliz pelo facto da EDP Distribuição ter percebido que nos podemos entender transitoriamente e até que se terminem os processos em tribunal, garantindo a ligação elétrica à MDMoldes, propósito pelo qual sempre lutámos, ao mesmo tempo que aguardamos uma decisão superior sobre a entrega de património público, para que não se coloque o município e os eleitos em problemas com a lei”.



Sobre o caso e agora a solução, Walter Chicharro diz que acreditar em consensualização de posições e em que “os acordos são firmados na base da discussão e do debate, não me julgo detentor da verdade nem sabedor de tudo, naturalmente que o exercício desta função leva a que querendo gerir melhor e construir um concelho melhor, tomo também decisões que salvaguardem os eleitos e o município”.



“Neste processo da ALE, tal como no do médico do centro de saúde, a defesa do interesse público e do património público do Município da Nazaré foram as premissas fundamentais bem como o de criar condições para que as empresas se instalassem e tivessem as suas necessidades, energéticas e outras, satisfeitas para que possam laborar e criar riqueza e postos de trabalho”, refere o autarca que termina a sua comunicação manifestando “a grande satisfação” pelo acordo.



