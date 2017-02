Alcobaça Presidente da Associação Produtores Maçã de Alcobaça homenageado pela revista Vida Rural O Fruticultor de Alcobaça Jorge Soares foi eleito pela revista Vida Rural para uma seleção de 19 agricultores de diferentes áreas e regiões que mais marcaram a agricultura nacional na viragem e inicio deste século. 17-01-2017 | Paulo Alexandre O reconhecimento teve honras de edição de um livro com um resumo da história de vida de cada um destes agricultores, entre os quais estão nomes e famílias conhecidas do panorama agrícola nacional.



A homenagem, através da edição do livro “Agricultores que Marcam”, é um projeto da mais antiga e mais prestigiada revista agrícola nacional Vida Rural e da responsabilidade e autoria da jornalista e Diretora Isabel Martins.



Trata-se de um livro com histórias de gente que marcou e marca a agricultura em Portugal e que segundo a autora vale a pena contar, “histórias de 19 agricultores nacionais que são referência nas suas áreas, com diferentes origens, motivações, perspetivas e filosofias de vidas, mas todos com uma enorme paixão pela agricultura.”



Jorge Soares, Fruticultor de Alcobaça e de outros lugares do Mundo, Presidente da Associação dos Produtores de Maçã de Alcobaça e Administrador da Campotec foi, no entender da autora, merecedor desta homenagem, “pelo trabalho desenvolvido como produtor, técnico, gestor e dirigente associativo na área da fruticultura, é um nome incontornável na sua área, definindo-se no livro como um técnico irreverente que trabalha todos os dias com foco na fruticultura de precisão.”



“Virar a fruticultura ao contrário” é o modo como a jornalista vê e identifica Jorge Soares, alguém que mudou a fruticultura da região e mudou a forma como se olha para ela atualmente a nível nacional, com mais profissionalismo, conhecimento, inovação, associativismo, responsabilidade e com mais notoriedade.



“Agricultores que Marcam” é, segundo a autora, “faz a diferença no panorama agrícola nacional, com histórias de gente de diferentes origens e sectores de atividade que partilham a vontade de fazer melhor todos os dias, agricultores que deixaram a sua marca.”



Estes são os agricultores retratados no livro:Manuel Campilho-Quinta da Lagoalva; Jorge Soares-Campotec SA; Luís Alves-Cantinho das Aromáticas; Luís Bulhão Martins; António Silvestre Ferreira-Vale da Rosa; Jorge Ortigão Costa- Sogepoc; António Alberto Gonçalves Ferreira; João Portugal Ramos; João Coimbra; Carlos Ferreira; Vítor Araújo-Kiwi GreenSun; Fernando Carpinteiro Albino- Carne Alentejana SA; João e Joaquim Banza; Victor Araújo_ Florineve; Joaquim Pedro Torres-Valinveste; Luís Correia- Planície Verde; José Palha; Alfredo Cunhal Sendim_Herdade do Freixo do Meio, António Barão Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub