Cultura “Clinic Hope” é o novo single dos THE GIFT Os The Gift apresentarão, nos dias 13 e 14 de abril, o novo trabalho discográfico no Cine-teatro de Alcobaça, mas já é conhecido o novo single “Clinic Hope”, com produção de Brian Eno, reconhecido produtor inglês que trabalhou durante dois anos com a banda naquele que será o novo álbum de originais. 17-01-2017 | Paulo Alexandre A banda inicia 2017 da melhor forma ao lançar um segundo single de avanço do seu aguardado disco, que será editado nos próximos meses.



"Clinic Hope" sucede, assim, a "Love Without Violins" e conta, mais uma vez, com a participação de Brian Eno, que imprime a sua inconfundível marca a este tema.



The Gift, em total colaboração com Eno, criaram um tema de ritmo rápido, cheio de energia, com misturas do icónico Flood. A música, habilmente trabalhada por Nuno Gonçalves e Eno abre com uma batida de bateria rápida e sintetizadores cintilantes que servem como introdução à letra e voz inconfundível de Sónia Tavares.



A cantora explica que "[a faixa] lida com a adoração. Contemplamos uma rapariga e ficamos maravilhados com sua joie de vivre, com a sua luz, com o seu rodopio. Uma fantasia de casamento, de um casal ideal, de uma felicidade eterna e de esperança quando tudo falha, uma esperança clínica...".



Nuno acrescenta ainda a sua experiência musical única a todos os elementos que culminam num "som eletrónico que pulsa ao longo de toda a faixa em 189 BPM", comenta o compositor.



O lançamento de ‘Love Without Violins’ foi acompanhado de perto por vários meios internacionais como o The Independent e a Paste Magazine.



Clinic Hope já integra a playlist da BBC6 no Reino Unido e teve estreia mundial na Gigwise (http://bit.ly/2iUyH8S).



Os The Gift foram uma das bandas portuguesas que marcaram presença no festival Eurosonic Noorderslag, que decorreu entre os passados dias 11 e 14, um evento que contou com concertos, conferências e encontros entre agentes da indústria musical em torno da música europeia, este ano Portugal foi o país em foco, o que significou uma presença alargada de artistas nacionais no evento.



Para os The Gift, que se preparam para editar um novo álbum na primavera, este foi um regresso ao Eurosonic, onde estiveram em 2001, quando tinham lançado o terceiro disco, "Film".



"Nessa altura, entre 2000 e 2003, estávamos a começar a levar a música dos The Gift a outros mercados. Sozinhos, de uma maneira muito independente e sem perceber muito bem como fazê-lo. Estas feiras eram uma porta importante para nos darmos a conhecer lá fora, e foi isso que fizemos no Eurosonic em 2001, como fizemos noutros festivais semelhantes", recordou o baixista e teclista, John Gonçalves.



Mais de uma década depois dessa estreia no Eurosonic, a banda de Alcobaça reforçou a estratégia de divulgação para lá das fronteiras de Portugal, com apostas agora no mercado norte-americano e sul-americano.



John Gonçalves deu como exemplo a presença de "muitos mais promotores, uma organização de festivais europeus que programam muitos dos seus artistas baseado no que veem no Eurosonic e uma rede internacional europeia de salas".



Além dos The Gift atuarm no Eurosonic os papercutz, a dupla Beatbombers e também DJ Ride a solo, os Best Youth, DJ Firmeza, Emmy Curl, First Breath After Coma, Gisela João, Glockenwise, Holy Nothing, Marta Ren & the Groovelvets, Moonshiners, NEEV, noiserv, Octa Push, Rodrigo Leão, Sam Alone and the Gravediggers, The Almost Perfect Dj, The Happy Mess, Throes + The Shine Memória de Peixee We Bless This Mess.



