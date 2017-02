Nazaré Meia Maratona Internacional da Nazaré transmite direito de utilização para a CERCINA A ANACOM tornou público que recebeu da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) o pedido de decisão sobre a intenção manifestada pela Meia Maratona Internacional da Nazaré - Associação de Cultura e Desporto de transmitir para a CERCINA - Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas da Nazaré o direito de utilização de frequências que lhe foi atribuído para o exercício da atividade de radiodifusão sonora. 17-01-2017 | JL A ANACOM não se opôs à transmissão para a titularidade da CERCINA - Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas da Nazaré do direito de utilização de frequências na faixa dos 87,5-108 MHz atribuído à Meia Maratona Internacional da Nazaré - Associação de Cultura e Desporto, para prestação de um serviço de programas radiofónicos de âmbito local para o concelho da Nazaré.



Em simultâneo, não se opôs à transmissão da licença de estação de radiocomunicações do serviço de radiodifusão sonora, nem à transmissão da autorização para operação do sistema de transmissão de dados em radiodifusão com o nome de canal de programa "NAZAREFM".



A CERCINA tem pronto o plano de ação com que irá assegurar a continuidade das emissões, há quase 30 anos no ar.



Sobre o futuro das emissões, Joaquim Pequicho, responsável pela CERCINA, refere que, “não gostando de fazer igual aos outros”, há aspetos prioritários, como “a sustentabilidade financeira do projeto rádio, associado à qualidade”, que vão obrigar a um conjunto de mudanças, que tornem o produto comercializável.



“A rádio é um canal de comunicação importante para o concelho e tem que ter qualidade na forma como presta a informação e faz a animação dos horários”, refere.



Para o dirigente “um dos pontos que considero fator chave no que deve ser a rádio no seu posicionamento no mercado, algo que se perdeu nos últimos tempos por fatores vários, é a proximidade à comunidade (social, religiosa, económica e turística, etc). Será a nossa aposta. Será fator distintivo desta estação nos próximos tempos, com o qual esperamos o devido retorno do ponto de vista do aumento dos contratos comerciais e de patrocínio”.



“A rádio tem que se posicionar como um canal de comunicação, de proximidade e criadora de coesão e identidade cultural do concelho da Nazaré”, sublinha Joaquim Pequicho, reforçando as linhas de futuro da estação radiofónica: “a aposta na sustentabilidade, porque a CERCINA não pode perder dinheiro com a rádio; na qualidade - tudo será feito com enorme qualidade -; e proximidade, porque não podemos estar longe das pessoas. As pessoas procuram a rádio para ouvir o que se passa no concelho, procuram pela voz de pessoas que conhecem”.



Ainda a lutar contra um passivo que ascende aos 150 mil euros, a Rádio Nazaré passará a ser gerida pela CERCINA que aceitou o desafio proposto de evitar o encerramento da única estação radiofónica da Nazaré e contribuir para o reequilíbrio financeiro da Associação da Meia Maratona Internacional, responsável pela realização da mítica Meia Maratona Internacional há 41 anos.



A venda do alvará a uma instituição sem fins lucrativos permite a continuação das emissões e a liquidação do passivo da Associação da Meia Maratona Internacional da Nazaré bem como a resolução do contencioso em tribunal.

