Alcobaça, Ocorrências Explodiram caixa Multibanco para levar o cofre Uma máquina Multibanco instalada na padaria Jomafel, no IC2, na Benedita, foi assaltada na madrugada da passada sexta-feira. Os quatro suspeitos usaram explosivos para rebentar o equipamento e retirar o cofre. 20-09-2016 | Francisco Gomes O Multibanco, ligado ao BPI, tinha sido carregado na véspera e embora não tenha sido revelado a quantia que tinha, não deve ter deixado mal servidos os quatro assaltantes que recorreram a uma explosão para libertar o cofre, pelas três da manhã.

O estrondo foi ouvido por um morador nas redondezas, que testemunhou o assalto, e que contou ter visto os quatro indivíduos a saírem com o cofre nas mãos. Algumas notas ficaram espalhadas no chão. “Um deles estava armado com o que parecia ser uma caçadeira. O assalto durou três ou quatro minutos e depois fugiram num carro”, relatou Manuel Silva.

O estabelecimento estava fechado mas no piso superior encontravam-se dois padeiros a fazer pão. Não sofreram nada, a não ser um grande susto. A GNR apareceu de imediato.

Os prejuízos no estabelecimento, segundo a proprietária, ascendem a 50 mil euros, tendo em conta a destruição de uma obra de arte em vitrofusão e do vidro da padaria, entre outros estragos, como rachas nas paredes. As imagens da videovigilância foram entregues à Polícia Judiciária de Leiria, que investiga o caso e tenta perceber se existe relação com um assalto idêntico verificado na madrugada de quinta-feira num posto de combustíveis na Marinha Grande. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com