Ocorrências Prisão preventiva para cinco detidos por tráfico de droga A PSP deteve seis pessoas no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga. Dos seis, três homens e três mulheres, cinco ficaram em prisão preventiva, tendo sido aplicado o Termo de Identidade e Residência aos restantes. 22-12-2016 | JL As medidas de coacção remontam às detenções realizadas pela Esquadra de Investigação Criminal de Leiria a 6 de dezembro, na Nazaré, na sequência de uma relevante operação direcionada ao combate ao tráfico de produto estupefaciente que, desencadeou uma operação policial destinada ao cumprimento de 4 mandados de detenção fora de fragrante delito, 5 buscas domiciliárias e 2 buscas não domiciliárias.

Nesta ação operacional, conduzida pela Esquadra de Investigação Criminal de Leiria, foram detidos 3 homens e 3 mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 55 anos de idade, indiciados pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, sendo que 2 dos detidos foram intercetados em flagrante delito. Esta operação contou com o apoio do Comando Distrital da PSP de Aveiro e do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

Da execução das buscas efetuadas apreendeu-se o seguinte material (mais relevante):

2220 doses de cocaína;

346 doses de haxixe;

1 balança de precisão;

1 revólver .38;

28 munições de calibre .38;

1 munição de calibre 6.35mm;

1 arma de ar comprimido;

13.845 euros em notas do BCE;

2 viaturas automóveis ligeiras de passageiros;

