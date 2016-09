Cultura Centenário do nascimento de Manuel Guimarães assinalado pela Nazaré O Município da Nazaré assinala, durante este mês, o centenário do nascimento de Manuel Guimarães (1915-2015), o único realizador neorrealista do cinema português. 20-09-2016 | JL O autor de uma obra ímpar, construída tenazmente contra todas as adversidades e mutilada sem perdão pela Censura do tempo da Ditadura, será recordado com uma exposição foto-documental, um colóquio e a visualização dos filmes “Nazaré” e “Vidas Sem Rumo”, que decorrerão na Biblioteca Municipal.



A sua ligação a esta pequena vila piscatória (anos 50) tem início com a obra de Alves Redol e será através do livro “Uma Fenda na Muralha” que o cineasta realiza uma obra-prima do cinema português, retratando a vida e hábitos dos pescadores e mulheres da Nazaré, tendo a praia, as ruas (esquinas), as tabernas, as pequenas e singelas casas como cenários.



Este filme desmistifica a vida dos pescadores da Nazaré, mostrando de uma maneira crua e real o sacrifício diário a que estavam sujeitos, quando partiam para um mar traiçoeiro e muitas vezes ceifeiro de muitas vidas.



Estreou a 12 de dezembro de 1952, no Cinema Éden, na cidade de Lisboa. Ao fim de 5 dias em cartaz, a publicidade ao filme anunciava que este já tinha sido visionado por cerca de 27 mil espetadores. Permaneceu em cartaz durante três semanas.



Este filme faz parte da história do cinema português, não só pelas suas imagens e personagens, mas também pela profundidade dramática que apresenta, numa altura em que na Nazaré se vivia a amargura de naufrágios e de uma vida dura e sofrida.



Neste sentido considera-se de elevada relevância cultural a vinda desta exposição à Nazaré, não só como forma de mostrar a importância da nossa vila, mas como demarcar as nossas tradições e histórias que fazem parte da nossa Identidade Social e Cultural.



PROGRAMAÇÃO



Exposição

De 10/09/2016 a 01/10/2016

Local: Biblioteca Municipal da Nazaré

Inauguração: sábado, às 16h00



Visualização do filme "Vidas Sem Rumo"

30/09/2016

15h00 Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com