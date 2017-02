Nazaré, Ocorrências Barco afundou-se sem tripulantes a bordo A embarcação de pesca costeira “Falcão Peregrino”, com quinze metros de comprimento e matriculada na capitania de Vila do Conde, afundou-se quando estava atracada no porto de abrigo da Nazaré, na noite de 13 de janeiro, sem tripulantes a bordo, estando no fecho desta edição a decorrerem operações para retirar o barco debaixo de água, com uma equipa de mergulhadores especializados, ajuda de uma grua e bóias flutuantes. 17-01-2017 | Francisco Gomes O barco tinha sido deixado na véspera na Nazaré pelo mestre, acompanhado de outros cinco tripulantes, que regressaram a casa para o fim-de-semana, devido às condições adversas para andar no mar. Ao final da tarde de sexta-feira, a embarcação, que se encontrava junto à primeira ponte-cais, começou a meter água e pelas 20h10 estava “praticamente submersa”, segundo o relato chegado à Polícia Marítima da Nazaré, que se deslocou ao local e confirmou que não havia tripulantes a bordo. ?Foi efetuado um perímetro de segurança e recolhidos os objetos que se soltaram da embarcação, e foram tomadas medidas para prevenir uma eventual poluição por hidrocarbonetos. A um barco que se encontrava atracado à popa da embarcação naufragada, por razões de segurança, foi solicitado que largasse e atracasse noutra ponte do porto de abrigo, a fim de evitar danos. Foram colocadas diversas bóias de sinalização, interditando a zona. Contatado o armador da embarcação, este comprometeu-se a encetar de imediato os trâmites legais associados a este tipo de sinistro e a remover a embarcação no mais curto espaço de tempo. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

