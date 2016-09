Nazaré Reabilitação da Marginal (sul) a concurso Deverá arrancar em breve a segunda fase da Requalificação da Marginal da Nazaré, no troço entre a Av. Manuel Remigio até à rotunda da Estrada Nacional 242 (Bombas PRIO). 20-09-2016 | JL A Câmara Municipal lançou o concurso limitado com prévia qualificação com o objectivo de adjudicação da execução da obra “Reabilitação da Marginal da Nazaré – 2ª Fase”.



A obra, que é a continuação da já realizada do lado norte, visa potenciar a Nazaré, a marginal e o comércio.



Através deste projeto de Requalificação, no âmbito do qual se irá proceder à reabilitação da imagem do equipamento de comunicação (Mupis), pondo fim ao ruído de informação espalhada ao longo desta avenida, mobiliário urbano e luminárias, também as passagens de peões serão alvo de maior atenção.



