Nazaré Parque Urbano de Famalicão já abriu ao público A Câmara da Nazaré está a reabrir vários equipamentos de recreio e lazer requalificados. O Parque Urbano de Famalicão, equipado com parque infantil e parque de merendas, foi uma das obras mais recentes aberta ao público. 09-09-2016 | Instalado ao lado das escolas de ensino básico, “resulta de um investimento da Câmara Municipal no valor de 100 mil euros, e integra-se no projeto autárquico de reabilitação dos espaços de jogo, recreio, e parques de fitness existentes no concelho”, refere a autarquia em nota de imprensa.



O Presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro explicou que “o Parque fez o aproveitamento de uma área que não estava a ser usada, e que agora será o centro de Famalicão”.



Walter Chicharro anunciou, ainda, outros investimentos na freguesia, tais como o pavilhão desportivo, cujo concurso público será lançado brevemente, devendo a obra ser iniciada e concluída ainda este ano; o Centro Escolar, o saneamento básico no troço entre a Macarca e Famalicão e requalificação dessa estrada são alguns dos investimentos previstos.



O Presidente da Junta de Freguesia de Famalicão, José Ramalho, declarou, sobre a obra que foi “uma lacuna colmatada na freguesia”, e expressou a sua “enorme alegria por ver tornar-se realidade o lema um projeto para todos”.



O autarca agradeceu ao Presidente da Câmara ter “colocado Famalicão no mapa, em termos de investimento, quebrando uma tradição de abandono com mais de 20 anos”.



O novo espaço é o quarto a ser disponibilizado pela Câmara Municipal. Dentro de dias, abrirá o novo parque infantil do antigo jardim de infância de Valado dos Frades, e deverão ficar concluídas as obras de manutenção dos Centros Escolares da Nazaré e Valado dos Frades. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com