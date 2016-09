Nazaré Duas mulheres resgatadas do mar na Nazaré Duas mulheres de nacionalidade espanhola, de 67 e 70 anos de idade, foram resgatadas do mar no domingo na praia da Nazaré, após terem sido arrastadas pela forte ondulação quando se encontravam junto à linha de água, avança a Autoridade Marítima em comunicado. 06-09-2016 | JL O incidente aconteceu cerca das 18:25, altura em que se encontrava içada a bandeira vermelha, que indica a proibição de tomar banho.



No local, o Sistema de Salvamento Marítimo da praia da Nazaré prestou os primeiros socorros, mas uma das senhoras, por apresentar um quadro clínico complexo, uma vez que sofria de asma, para além de algumas escoriações na face, foi levada para o hospital de Alcobaça.



No comunicado, a Autoridade Marítima reiterou o alerta para que os veraneantes não adotem comportamentos de risco e cumpram sempre a sinalética das praias e as indicações dos nadadores salvadores. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com