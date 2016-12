Educação Município promove aulas de iniciação de Alemão em janeiro de 2017 O Banco Local de Voluntariado do Município de Alcobaça irá iniciar o Programa de Voluntariado de Aulas de Iniciação de Alemão, que decorrerão nas Instalações do Edifício da Biblioteca Municipal de Alcobaça, com início no mês de janeiro de 2017. 06-12-2016 | Paulo Alexandre Os objetivos principais desta iniciativa são a valorização pessoal e profissional dos formandos.



O leccionamento das aulas de alemão destina-se a jovens e adultos, com idade mínima de 18 anos de idade, com interesse na aprendizagem do alemão.



Esta ação está limitada a 20 vagas. Como tal, para efetuar a sua inscrição, poderá enviar um e-mail para o endereço eletrónico blvoluntariado@cm-alcobaca.pt, contactar através dos números de telefone 967 178 998|262 580 899, ou presencialmente no Banco Local de Voluntariado de Alcobaça.



