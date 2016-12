Desporto XIX Torneio Amizade do Clube de Taekwondo da Nazaré É já no dia 26 que se realiza o 19º Torneio Amizade do Clube de Taekwondo da Nazaré. A prova de combates decorrerá das 9h00 às 19h00, no Pavilhão Gimnodesportivo. 24-11-2016 | JL Perto de 300 atletas, em representação de dezenas de escolas de taekwondo de todo o país, e de Espanha, irão participar no evento desportivo, uma competição para atletas entre os 6 e os 16 anos de idade (masculinos e femininos).



Reunir o maior número de amigos, apurar vencedores nos diversos escalões e categorias, bem como, o vencedor absoluto do Torneio "Amizade", são os principais objetivos de um evento desportivo que já se realiza há 19 anos.

