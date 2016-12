Desporto Dino Carmo vence última etapa do Campeonato Nacional Dino Carmo venceu a última etapa do Circuito Nacional de Bodyboard Open, que decorreu, no fim de semana, na praia Supertubos, em Peniche. 24-11-2016 | JL Os melhores bodyboarders nacionais marcaram presença nesta etapa, cuja vitória pertence ao atleta Praia do Norte, e do Clube de Desportos Alternativos da Nazaré, Dino Carmo.



O bodyboarder é, agora, 3º no Ranking. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub