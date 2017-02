Política

Paulo Mateus sai da corrida à Junta da Cela

Paulo Mateus não será candidato a novo mandato na Junta de Freguesia da Cela.

17-01-2017 | Paulo Alexandre

“Fiz dois mandatos. As coisas estão a correr bem. Ajudei a Cela a dar um salto qualitativo com obras pelas quais a freguesia aguardou décadas. É a altura de dar oportunidade a outra pessoa, para continuar esta dinâmica, na Junta”.



Não é um adeus à política, mas apenas um até breve: “Quem sabe, daqui a uns anos, poderei voltar à Junta de Freguesia”.



Paulo Mateus considera que sai com os deveres cumpridos. A concretização de obras que os celenses esperaram durante décadas, como a “requalificação da Praça Humberto Delgado, ou o alargamento do troço entre o cemitério e a Igreja, a Casa Mortuária, a farmácia, um espaço desportivo na zona sul da freguesia, com projeto elaborado para o terreno, esperando-se que a obra arranque em 2017; e o centro escolar, que já foi a reunião de Câmara e abertura do concurso publico da obra” marcaram os dois mandatos, tal como a formalização de uma Associação entre 3 freguesias “Granjas da maçã”.



“Um presidente de Junta ambiciona sempre mais, mas considero a minha missão cumprida em relação à freguesia da Cela”.





Vídeo