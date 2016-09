Cultura José Aurélio é autor da moeda dos 50 anos da ponte 25 de abril É da autoria do escultor alcobacense José Aurélio a moeda comemorativa do 50.º aniversário da Ponte 25 de Abril que a Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) apresentou, integrada no Plano de Moedas Comemorativas 2016, no dia 5 de Agosto, na sede da Infraestruturas de Portugal, em Almada. 09-09-2016 | Paulo Alexandre Esta moeda corrente comemorativa possui o valor facial de dois euros e está limitada a uma emissão de 500 mil exemplares com acabamento normal, 10 mil exemplares com acabamento proof e 10 mil unidades com acabamento BNC (brilhante não circulada).



Inaugurada a 6 de Agosto de 1966, como Ponte Salazar, a Ponte foi rebatizada após a Revolução de 1974, sendo uma das maiores pontes suspensas do mundo e considerada, desde sempre, uma obra maior da engenharia portuguesa e um símbolo do país e da sua capital.



Ao longo de 50 anos, soube adaptar-se e responder às necessidades de mobilidade urbana, acompanhando o processo de urbanização a sul, e constituindo uma infraestrutura fundamental para o quotidiano de milhares de pessoas, com uma presença marcante na paisagem das duas margens do rio Tejo. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com