Cultura 41ª Feira do Livro da Nazaré decorre na Antiga Lota Já abriu mais uma edição da Feira do Livro da Biblioteca da Nazaré, que decorre no Centro Cultural da Nazaré, até ao dia 15 de agosto. 29-07-2016 | Livros a preços convidativos, presença de escritores, exposições e muitas outras iniciativas de promoção do livro e da leitura, como um “Roteiro Toponímico e Literário” pela Nazaré, Sítio e Pederneira, são as ofertas deste evento, que abriu no passado dia 22 de julho.



Na antiga lota, atual Centro Cultural da Nazaré, além dos livros, o público pode visitar a exposição “DRIFT”, uma mostra de cerâmica contemporânea e fotografia do espaço 23.





Programação:



29/07 (21h30) Passeios Toponímicos e literários (passeio à Pederneira);

30/07 (22h00) “À conversa com o escritor Jaime Rocha”;

4/08 (21h30) Passeios Toponímicos e Literários (passeios ao Sítio);

5/08 (14h30) Sessão de Autógrafos com Isabel Ricardo e às 22h00 “À Conversa com o escritor António Tavares”, Prémio Leya 2015;

6/08 (22h00) Sessão de autógrafos com Isabel Ricardo e termina o prazo para a entrega da Prova Literária (23h59);

12/08 (21h30) Passeios Toponímicos e literários (passeios à praia);

13/08 (21h30) Anúncio do vencedor da Prova Literária Biblioteca da Nazaré/Relógio d'Água Editores 2016.



