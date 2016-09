Política António Trindade anuncia candidatura às eleições autárquicas António Trindade, vereador do Grupo de Cidadãos Independentes do concelho da Nazaré na Câmara Municipal, anunciou que será candidato à Presidência da Autarquia, nas eleições autárquicas do próximo ano. 20-09-2016 | JL O vereador pretende retirar a maioria ao PS, liderado por Walter Chicharro. A intenção do antigo Presidente de Junta da Nazaré é manter o grupo e apresentar lista a todos os órgãos autárquicos.



“Nas eleições anteriores centrei-me na Nazaré, o que permitiu que o PS tivesse tido esta maioria, porque que se tivesse apresentado candidatura a todos os órgãos autárquicos, os resultados teriam sido diferentes”.



António Trindade já definiu as ideias da campanha e algumas das propostas. “Reduzir os impostos municipais e propor à Comissão de Análise do PAEL a cessação imediata do programa, porque ele não trouxe efeitos positivos; redução da tarifa da água e tarifários inerentes serão algumas das primeiras medidas que o GCICN irá apresentar no próximo ato eleitoral porque o povo não aguenta mais impostos”.



Nas últimas autárquicas, António Trindade eleito pelo GCICN com 9,9% dos votos. Acredita que será capaz de apresentar “uma candidatura ganhadora” às próximas eleições. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com