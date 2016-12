Cultura Violoncelista Filipe Quaresma atua no Museu do Vinho de Alcobaça Filipe Quaresma, um dos melhores intérpretes da sua geração, atua no Museu do Vinho de Alcobaça, no próximo dia 7 de dezembro, a partir das 21h30, no âmbito do projeto Artemrede. 06-12-2016 | Paulo Alexandre O músico, que tem por hábito escolher para os seus concertos obras de compositores que admira e com os quais se identifica musicalmente, escolheu para este concerto uma das mais emblemáticas obras escritas para violoncelo, a primeira suite de Bach para violoncelo solo.



O programa apresentado, que foi gravado em disco em 2014, na Sala Suggia da Casa da Música (com exceção da obra de J. S. Bach e G. Crumb), dedica-se sobretudo à música portuguesa para violoncelo solo.



Este programa baseia-se na apresentação de parte das peças gravadas pelo violoncelista em 2014 e apresentadas já inúmeras vezes no mesmo concerto ou separadamente. As três obras de compositores portugueses são parte integrante do CD Portuguese Music for Solo Cello que obteve excelentes críticas nacionais e internacionais (consultar anexos), a Suite n. 1 de Bach para violoncelo solo já foi tocada inúmeras vezes pelo violoncelista, sendo as últimas apresentações as seguintes: 5 de maio de 2015, Festival de Violoncelo da Metropolitana em Lisboa e 12 de julho de 2015, Encontros de violoncelos de Santa Cristina (direção artística de Maria de Macedo). Ainda para este ano, no dia 25 de outubro, Filipe Quaresma irá tocar a Suite n. 1 de Bach no famoso violoncelo Montagnana de Guilhermina Suggia no Ciclo de Recitais de Silva Monteiro, no Porto.



Programa:

PARTE I - Johann Sebastian Bach (1685-1750) Suite 1 BWV 1007 Miguel Azguime (1960-) Moment à L’Extremement for cello and live electronics

PARTE II - Carlos Azevedo (1964-) Labitintho Nuno Côrte-Real (1971-) A Bicicleta do Poeta, op.46b George Crumb (1929-) Sonata per Violoncello solo

Ficha Artística e Técnica:

Violoncelo e direção artística: Filipe Quaresma Eletrónica: Miguel Azguime Agenciamento e produção executiva: Vanessa Pires

Duração Espetáculo: 60 min



