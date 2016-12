Nazaré Cidadãos Independentes rejeitam imagem de conformismo de anteriores gestões autárquicas sobre o Centro de Saúde O vereador do Grupo de Cidadãos Independentes na Câmara da Nazaré, António Trindade, afirma que nunca prevaleceu o conformismo dos eleitos locais sobre os atrasos da Administração Central no cumprimento da promessa de construir um novo Centro de Saúde. 22-12-2016 | JL Numa proposta, onde o vereador responde ao Presidente da Câmara Municipal da Nazaré sobre este tema, António Trindade diz “que ao longo de muitos anos de luta (os eleitos locais) mantiveram sempre como uma das exigências fundamentais para a população do Concelho, a construção deste equipamento de Saúde, oferecendo assim melhores condições de cuidados de saúde aos seus munícipes”.

No documento, o vereador recorda que “todos executivos camarários, bem como os deputados municipais, denunciaram junto do Ministério da Saúde as condições precárias das instalações do Centro de Saúde da Nazaré e os riscos acrescidos para a saúde, dos seus trabalhadores e utentes assim como as carências de funcionamento existentes ao nível dos cuidados de saúde primários, propondo e reclamando a construção de uma nova Unidade de saúde para este Concelho”.

Congratulando-se pela Administração Central ter conhecido que as instalações do atual Centro de Saúde da Nazaré, a funcionar provisoriamente desde em instalações pré-fabricadas (com equipamentos em fibrocimento) estão desajustadas, António Trindade refere que “ao contrário do que é injustamente insinuado pelo Presidente deste executivo, nunca prevaleceu o conformismo por parte dos eleitos locais, que ao longo de muitos anos de luta mantiveram sempre como uma das exigências fundamentais para a população do Concelho, a construção deste equipamento de Saúde”.

