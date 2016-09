Alcobaça, Ocorrências Carro de padre entra desgovernado em loja O carro do padre da paróquia de Aljubarrota (Alcobaça) terá ficado mal travado e entrou desgovernado na loja da Granja de Cister, na Cooperativa Agrícola de Alcobaça, partindo o vidro da montra e só não atingiu nenhuma pessoa na zona de cafetaria uma vez que na altura ninguém se encontrava lá sentado. 20-09-2016 | Francisco Gomes “Foi um grande que o padre apanhou, bem como as pessoas como as pessoas que estavam lá dentro. Mas não houve feridos”, contou uma testemunha do insólito acidente, ocorrido no passado dia 10, pelas 18h.

O padre Ramiro Pereira Portela, de 80 anos, encontrava-se na cooperativa a fazer compras quando se verificou o acidente, cujas circunstâncias estão a ser averiguadas pela PSP.

Natural de Meirinhas, Pombal, foi ordenado em 1961 e é pároco de Aljubarrota desde 7 de agosto de 1965, tendo no ano passado festejado as bodas de ouro sacerdotais.

