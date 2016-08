Nazaré Polo de Saúde de Famalicão reabriu com administrativa da Junta Reabriu no passado dia 3 de agosto a Extensão de Saúde de Famalicão, que esteve encerrada durante cerca de um mês por falta de administrativa. 09-08-2016 | JL O problema foi ultrapassado com a colocação de uma funcionária da junta de freguesia.



“Há falta de administrativos, mas temos médico. Foi devido à ausência de funcionária que o posto ficou fechado durante um mês” explicou José Filipe, Presidente da Junta de Freguesia.



O autarca esteve reunido com a responsável pelo ACES Oeste Norte, Ana Pisco, e mais tarde, em Leiria, com o Ministro da Saúde, por causa do funcionamento das extensões de saúde e as falhas do sistema.



“Falámos do nosso problema. O Ministro pediu algum apoio aos autarcas, porque sabe da falta de administrativos e das dificuldades em ultrapassar, de imediato, alguns pormenores para o bom funcionamento dos postos médicos. E nós temos noção disso. Sabemos do que se passa aqui ao lado em Alfeizerão, e pelo distrito. Já há mais falta de administrativos do que de médicos”, declara o autarca.



Para contornar o não funcionamento da extensão por falta de administrativa, a Junta disponibilizou uma funcionária “que aprendeu a mexer no programa num espaço de quinze dias, e permitiu o regresso do médico aquele posto”.



O autarca explica que a funcionária da Junta será a solução para quando falhar a administrativa destinada aquele serviço, que veem "do centro de emprego ou estão de férias".

