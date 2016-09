Alcobaça Extensões de Saúde de S. Martinho do Porto e Alfeizerão não fecham Nenhuma das extensões de saúde do concelho de Alcobaça onde se registaram problemas de funcionamento, devido à ausência de médicos ou administrativos, durante este verão, irão fechar. 09-09-2016 | Paulo Alexandre O deputado do PS António Sales garantiu, no passado dia 11, à população de Alfeizerão e de S. Martinho do Porto, que “o serviço de médicos de família ficará totalmente normalizado em setembro”, e que as extensões de saúde daquelas localidades “não fecharão”.



Depois dos protestos de Alfeizerão, o deputado membro da comissão parlamentar da saúde, deslocou-se aos locais para perceber, junto dos responsáveis, qual a resolução para a situação.



Para o socialista “o problema nestas duas unidades é de nível organizacional, por motivos de baixa, doença, tanto de administrativos como de médicos, e que se agudizam durante o verão por motivo de férias dos profissionais”



“Os casos serão geridos até meados de setembro através da rotatividade dentro da Unidade, e normalizarão em outubro com o retorno de médicos ou administrativos atualmente ausentes do serviço (por baixa ou férias)”.



Além do deputado, visitaram os Centros de Saúde de Alfeizerão e S. Martinho do Porto, os autarcas de Alcobaça, Vereador José Canha e deputado Municipal e Presidente do PS Alcobaça César Santos, e Ana Pisco, diretora executiva dos Agrupamentos de Centros de saúde Oeste Norte.



A comitiva foi recebida por dezenas de utentes da Unidade de Saúde de Alfeizerão, que foram esclarecidos sobre a situação do Centro de Saúde, e a quem garantiram que as duas unidades “não irão fechar”.



"Há o compromisso que nenhuma destas extensões irá fechar", declarou o deputado, acrescentando que "temos a prova, da parte do Governo, de reforço dos meios, e como exemplo falo das novas instalações da Unidade de Saúde de S Martinho do Porto, recentemente inauguradas pelo Ministro da Saúde, tanto ao nível logístico como em recursos humanos nestas unidades ou extensões, e oferecer serviços de proximidade às populações", disse, ainda, o deputado socialista.

