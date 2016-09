Política PS Alcobaça convida Isabel Fonseca para novo mandato O Secretariado do PS Alcobaça convidou Isabel Fonseca a candidatar-se a um novo mandato à União das Freguesias Alcobaça/Vestiaria. 09-09-2016 | Paulo Alexandre Na sequência do balanço de 3 anos de mandatos autárquicos, “ficou deliberado convidar a actual presidente de junta, Isabel Fonseca para que forme lista e seja novamente a candidata à junta da união de freguesias de Alcobaça e Vestiaria, considerando a excelente avaliação que fazemos deste primeiro mandato”.



Durante a reunião do Secretariado, o PS congratulou-se com a vinda do Tribunal de Família e Menores.



"Ao contrário do executivo PSD, que entendeu que a reorganização administrativa dos tribunais estava bem-feita, ficando somente o tribunal de comércio e execuções em Alcobaça, a vinda do Tribunal de Família e menores foi também umas das promessas eleitorais do atual primeiro-ministro, e que agora foi cumprida".

