Nazaré Novo relvado sintético do Estádio Municipal da Nazaré é inaugurado dia 8 O novo relvado sintético do Estádio Municipal está colocado e a estreia do novo piso acontece durante o próximo fim de semana. 06-09-2016 | JL A estreia do novo piso acontecerá no dia 10 (sábado), às 11h00, com o jogo entre o Grupo Desportivo “Os Nazarenos” e o Sporting Clube de Portugal (juvenis), integrado na primeira edição do Torneio Vieirinha.



Com organização do Grupo Desportivo "Os Nazarenos" e do Município da Nazaré, o Torneio é destinado ao escalão de Sub-17 e que contará com a presença de Sporting, Sport Lisboa e Benfica - Formação e Os Belenenses.



Com investimento da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia da Nazaré, o novo campo oferece melhores condições de treino aos atletas. É inaugurado no dia 8, feriado municipal, às 17h00.



O presidente da Câmara, Walter Chicharro, já referiu que se trata de mais um “espaço desportivo requalificado ficar ao serviço da atividade física e da formação de atletas”.



O investimento nos espaços desportivos irá continuar nos próximos anos. “Apesar da prioridade da gestão (PS) ser o reequilíbrio financeiro da Câmara, estamos a conseguir fazer os investimentos necessários à qualificação dos equipamentos públicos municipais do concelho. A requalificação total das piscinas municipais será um dos nossos próximos passos”, anunciou o autarca.



