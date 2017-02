Sociedade Começou o Carnaval na Nazaré A Nazaré escolheu o primeiro dia do ano para anunciar os Reis e a Marcha do Carnaval 2017. 17-01-2017 | JL Sónia Vidinha e Vitor Quinzico são os Reis do Carnaval “Agarrá Bossa”. A apresentação oficial aconteceu, no dia 1 de janeiro, durante o baile de abertura do evento, que decorreu na Tenda na Marginal da Nazaré.



Na mesma ocasião, foi apresentada a Marcha Geral do Carnaval 2017, um trabalho que conta com letra de António Lopes, música de Nuno Abelha e a interpretação de Vitor Maurício e Tiago Batalha.



“Faremos, a partir de agora, a abertura oficial do evento, com a apresentação dos Reis e da Marcha Geral, nesta data, integrado no da Passagem do Ano”, informou Walter Chicharro, Presidente da Câmara da Nazaré.



O aproveitamento das infraestruturas de apoio a uma das maiores festas de Passagem do Ano da Região Centro e a dinamização da economia são os motivos apresentados.



“Ligamos dois momentos de grande divertimento, e de junção de pessoas na Nazaré, que se traduzem numa forte ativação da economia do concelho da Nazaré neste período”.



Também já é conhecido o tema do Carnaval da Criança. “A cor da amizade” foi o escolhido.



O desfile das escolas e instituições particulares sairá à rua no dia 24 de fevereiro, envolvendo as crianças que frequentam os Centros Escolares da Nazaré e Valado dos Frades, Escolas do Ensino Básico da freguesia de Famalicão; Confraria Nossa Senhora da Nazaré, CERCINA, Centro Social de Famalicão e Centro Social e Paroquial de Valado dos Frades.



Cerca de 900 crianças são esperadas neste dia de festa, que contará com a colaboração da Escola Profissional da Nazaré, através da participação dos alunos do curso técnico de apoio psicossocial na confeção dos fatos e na organização do desfile.



O Carnaval da Criança sairá de manhã em Valado dos Frades e à tarde em Famalicão e da Nazaré.



