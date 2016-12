Cultura, Alcobaça Rede de Museus do Vinho vai criar observatório' online' em 2017 A Rede de Museus Portugueses do Vinho vai criar um observatório ‘online’ em 2017, com o objetivo de conhecer melhor as entidades que a constituem, saber que histórias contam, que coleções possuem, que públicos atraem e divulgar o trabalho desenvolvido. 24-11-2016 | Paulo Alexandre Criada no seio da Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), reúne, ainda, os museus de Alcobaça, do Douro, do Vinho da Bairrada, do Vinho de Bucelas, Vinho Verde Alvarinho de Monção, Vinho de Alenquer, Quinta/Museu do Sanguinhal e o Centro Interpretativo do Vinho Verde de Ponte Lima.



Alberto Guerreiro, coordenador da rede e diretor do Museu do Vinho de Alcobaça, considera que 2017 será “um ano importante” para a “consolidação” e para dar a conhecer os objetivos desta estrutura.



O responsável, que falava à margem do II Encontro Nacional de Museus do Vinho, que decorreu no Museu do Douro, Peso da Régua, nos dias 10 e 11 de novembro, referiu que vai ser criado um observatório ‘online’, que desenvolverá um inquérito pelas estruturas que tenham património museológico ligado ao vinho.



“Este observatório vai ter um papel fundamental na compreensão dos museus do Vinho, uma realidade que é ainda um pouco desconhecida”.



“Será um instrumento fundamental para se ter uma ideia do que existe, que coleções é que possuem, que histórias contam, que parcerias desenvolvem e que públicos têm”.



A rede terá também, em meados de janeiro, uma página na Internet.



A estrutura anunciou que irá realizar a terceira edição do Encontro Nacional de Museus do Vinho e organizar um congresso europeu, uma iniciativa que contará com o apoio da Rede Europeia de Cidades do Vinho.



Uma missão técnica, ou seja, uma visita aos museus de Espanha e de França com o objetivo de criar parcerias para o congresso europeu, será outra das atividades.



Alberto Guerreiro adiantou que se pretende reeditar “um roteiro atualizado do vinho”, e realizar formações a nível dos serviços educativos, documentação e enologia para os parceiros, que poderão chegar a outras entidades fora da rede. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub