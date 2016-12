Nazaré Polícia Marítima da Nazaré reforçada com novo veículo para fiscalização e vigilância da orla costeira O Comando-local da Policia Marítima da Nazaré passou a dispor de uma viatura todo-o-terreno, do tipo Tratocar “Polaris Ranger XP 900”, que vai contribuir para o esforço de fiscalização e vigilância da orla costeira, em especial, das extensas zonas de areal, características da Nazaré. 24-11-2016 | JL O “Polaris Ranger XP 900” possui um motor com 875 cm3 de cilindrada com 68 cv de potência. Entre outras características, dispõe de dois conjuntos de portas, permitindo configurações para tempo quente/frio, caixa com capacidade de carga máxima de 454 Kg, capacidade de reboque (máx. 907 kgs) e de guincho elétrico (máx. 2040 kgs). Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

