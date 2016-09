Educação Ministro Adjunto na abertura do novo ano letivo na Nazaré Eduardo Cabrita, Ministro Adjunto, e Catarina Marcelino, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, são esperados no Centro Escolar da Nazaré no próximo dia 14 de setembro, às 10h00, para a abertura do novo ano letivo. 06-09-2016 | Cerca de 700 alunos vão frequentar o Ensino Básico e Pré-Escolar no concelho, que irá funcionar nos Centros Escolares da Nazaré, Valado dos Frades, e nas salas do 1º ciclo de Famalicão (Quinta Nova, Raposos e Famalicão).



O novo ano letivo começa com mais conforto e novos equipamentos. A Câmara Municipal tem vindo a realizar obras de manutenção e requalificação dos edifícios e espaços adjacentes, tais como os acessos rodoviários ou as áreas de recreio.



Foram colocadas coberturas no Centro Escolar da Nazaré e no Jardim de infância do Bairro dos Pescadores, que servem de abrigo para a atividade física e as brincadeiras de rua nas estações do frio e da chuva.



Em Famalicão, as salas de aula foram alvo de diversas intervenções para a melhoria das condições de conforto de alunos, professores e funcionários, tanto no interior como no exterior.



A Autarquia está, ainda, a equipar os estabelecimentos de ensino com climatização (Centro Escolar da Nazaré) e equipamento informático (computadores; internet e projetores).



No ano letivo 2017/2018 espera-se que o Centro Escolar de Famalicão se junte à nova geração de equipamentos escolares. A Câmara Municipal apresentou, recentemente, a candidatura do Centro Escolar de Famalicão aos Fundos Comunitários, e aprovou o início do procedimento para o concurso de construção da escola.



A obra deverá ter início em breve, apontando-se a sua estreia para o ano letivo 2017/2018.

