Nazaré Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2017 aprovados na Assembleia O Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2017 do Município da Nazaré, no valor de 46.829.128,00 euros, foram aprovados pela Assembleia Municipal. 24-11-2016 | JL Com o objetivo do equilíbrio e sustentabilidade financeira, será feito através do equilíbrio de contas municipais, garantir a operacionalidade dos equipamentos municipais e garantir as funções básicas municipais, o orçamento sofre um crescimento face ao apresentado em 2016 (43.677,266 euros).



De acordo com informações prestadas pela chefe de Divisão Administrativa e Financeira, o aumento do valor registado no Orçamento para o ano 2017 justifica-se, sobretudo, devido à inscrição de projetos cofinanciados com a globalidade do seu valor (quando no Orçamento de 2016 os mesmos foram inscritos com apenas 15% do seu valor); e com o aumento da rubrica “Pessoal”, motivado com a abertura dos Concursos de Recrutamento para 58 postos de trabalho para Funções Públicas por Tempo Indeterminado.



O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano – requalificação urbana 3,4 milhões de euros (Requalificação Marginal, Terminal Rodoviário, requalificação urbana dos centros históricos em várias ruas); Centro Escolar de Famalicão; Centro de Saúde da Nazaré; Reabilitação do Forte de S. Miguel Arcanjo e Acessos são as principais obras inscritas neste plano de governação para o próximo ano.



Dentro das linhas de investimento previsto para 2017, destaque, ainda, para a promoção da integração dos jovens no mercado de trabalho, junto dos empresários; apoio às instituições culturais e desportivas; a realização de eventos de carácter nacional e internacional (desporto) e, na ação social, o fornecimento de refeições a munícipes carenciados e apoio às entidades no terreno.

