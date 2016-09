Nazaré Big Wave Tour passa no Nazaré Challenge 2016 em outubro Decorreu, no passado dia 23, a primeira reunião técnica de preparação do “WSL – Big Wave Tour - Nazaré Challenge 2016”, evento de ondas grandes, cujo período de espera irá decorrer de 15 de outubro a 28 de fevereiro, na Praia do Norte. 09-09-2016 | JL Gonçalo Santana Lopes, Martim Teixeira, Frederico Teixeira e Francisco Spínola, o principal representante da WSL em Portugal e responsável pela Ocean Events, com a organização de quatro importantes eventos mundiais em Portugal, reuniram com o Presidente da Câmara da Nazaré.



Walter Chicharro afirma que a realização de “uma grande competição internacional na Nazaré, preferencialmente, com a chancela da World Surf League (WSL), sempre foi um objetivo, pelo que é com uma “enorme satisfação que alcançamos esse objetivo ao recebermos a principal prova de ondas grandes e os melhores atletas do planeta no “Nazaré Challenge 2016”.



Sobre a reunião, o autarca declarou que se “deu início à preparação de um espetáculo desportivo tremendamente importante para a Nazaré, para a Praia do Norte e para a promoção de Portugal, com a WLS a ter nos seus “major events” a praia com as maiores ondas do mundo, com um spot único no país e o mais internacional”, declarou o autarca, que conta ter, na Nazaré, entre 15 de outubro a 28 de fevereiro, “as grandes referências mundiais do Surf, tais como Shane Dorian ou Greg Long, entre muitos outros”.



A Praia do Norte tem vindo a ser palco de algumas das maiores exibições de ondas grandes, em todo o mundo.



A contribuir para uma maior amplitude deste spot de surf a nível mundial, têm estado muitos atletas, tais como Garrett McNamara (record do guiness com a maior onda alguma vez surfada – PN 2011); Ross Clarke-Jones; Maya Gabeira, Carlos Burle, Scooby, Kelly Slater; o bodyboarder Mike Stewart; o windsurfista Jason Polakow, ou Sebastian Steudtner, vencedor do prémio WSL para a maior onda surfada (2015), que se encontra, atualmente, na Nazaré, a preparar mais uma época de ondas grandes (a realizar uma campanha para a Mercedes, um dos seus patrocinadores), e que se juntou ao grupo de trabalho do WSL – Big Wave Tour, Nazaré Challenge 2016, no final da reunião preparatória do Nazaré Challenge 2016, para uma conversa informal.



