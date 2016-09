Nazaré Candidatura do Centro Escolar de Famalicão a fundos comunitários formalizada A Câmara da Nazaré aprovou, na semana passada, o projeto de execução técnica (projeto de arquitetura e especialidades) e o Programa de Concurso Público para a construção do Centro Escolar de Famalicão. 09-09-2016 | JL “Hoje é um dia histórico. Sendo uma prioridade efetiva após a indicação como candidato à Câmara, em dezembro de 2012, a construção do Centro Escolar em Famalicão tem vindo a ser trabalhada desde o primeiro dia de mandato”, declarou Walter Chicharro, dando, assim, conta da sua “grande satisfação” pelo momento.



O projeto do Centro Escolar de Famalicão, obra lançada no anterior mandato (PSD) que não avançou por falta de visto do Tribunal de Contas, foi reformulado e viu garantido o financiamento comunitário à sua execução. A obra representa um investimento de 1,3 milhões de euros.



A candidatura aos Fundos Comunitários será lançada esta quarta-feira, devendo a obra ter início a curto prazo.



“Conto que a obra se inicie rapidamente, e que as crianças do Pré-Escolar e do 1º Ciclo da Freguesia de Famalicão estreiem este novo Centro Escolar no ano letivo 2017/2018”, disse o Presidente da Câmara da Nazaré.



Para além do Centro Escolar, Famalicão irá dispor, em breve, de um moderno Pavilhão Municipal, com a conclusão de uma obra em execução há 30 anos. Ambos os projetos serão apresentados à população da freguesia em setembro.



"Assim se comprova, no terreno, que o investimento realizado por este executivo é feito em todo o concelho", concluiu o autarca.

