Alcobaça Câmara de Alcobaça aprova plano de pormenor da Área de Localização Empresarial da Benedita A Câmara de Alcobaça aprovou o plano de pormenor da Área de Localização Empresarial da Benedita. 24-11-2016 | Paulo Alexandre “Este documento cumpre os requisitos estipulados pelas instâncias regulamentares nacionais. Será agora reencaminhado para a Assembleia Municipal, cuja próxima sessão realiza-se a 24 de novembro. Em simultâneo, a Câmara Municipal está a preparar uma candidatura para ser submetida à CCDR-LVT com vista à obtenção de 6.5 milhões de euros de fundos comunitários”, explicou Paulo Inácio.



O montante será investido no âmbito da 1ª fase de construção da ALEB, que futuramente terá a designação de Zona Empresarial Responsável da Benedita. Nesta fase inicial serão criados 73 lotes. A segunda fase só terá início após a venda de 75% dos lotes construídos na primeira fase.



“Haverá também uma discriminação positiva em relação a empresas de setores chave da Benedita, como o calçado ou a extração da pedra, que queiram deslocalizar-se para a ALEB. Trata-se de um processo longo e muito desejado pelos beneditenses, mas a Câmara Municipal esteve, e estará empenhada a fundo para tornar a ALEB uma realidade”, sublinhou o edil.

