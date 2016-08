Sociedade, Nazaré Aulas de Surf com Garrett McNamara O surfista norte-americano Garrett McNamara deu uma aula de surf a crianças da Nazaré e a uma jovem da Benedita com mobilidade reduzida na praia da Nazaré. 09-08-2016 | Marlene Sousa [+] Fotos O surfista norte-americano de ondas gigantes está a correr algumas das praias portuguesas no âmbito da 2ª edição Buondi Surf Sessions.

Na passada sexta-feira, Garrett McNamara esteve na praia da Nazaré, onde deu uma aula de surf adaptado a Sofia Paulino, de 15 anos, da Benedita.

Também colaborou nas aulas de surf a 19 crianças da CERCINA - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas. No final o campeão das ondas grandes ainda teve tempo para dar umas aulas a outros banhistas que estavam na praia.

Com a simpatia e disponibilidade que já lhe é reconhecida, McNamara falou e tirou fotografias com todos que lhe pediram.

“É muito especial partilhar a minha paixão com as crianças e com pessoas com deficiência, que nunca teriam capacidades de surfar na vida. Partilhar o oceano com eles é tão especial", disse Garrett McNamara. “Fazer isto com estas crianças dá-me mais prazer do que surfar nas ondas gigantes”, sublinhou.

O recordista mundial das ondas mostrou-se ainda mais entusiasmado com a iniciativa estar a decorrer na Nazaré. “Estou em casa e partilhar a beleza desta praia dá-me ainda mais energia”, acrescentou.

O surfista norte-americano comentou que o nosso corpo é constituído 75 por cento de água e quando entramos no mar “todos os problemas da terra desaparecem e a sensação é fabulosa”.

Habituado à adrenalina das ondas gigantes, o mar da Nazaré tinha ondas mais pequenas. Apesar do mar estar um pouco mais calmo do que é habitual Garrett McNamara disse que ao entrar na água “notou-se o poder”. “Não interessa ter ondas grandes, estas são boas para aprender”, adiantou.

Garrett McNamara espera regressar às ondas gigantes na Nazaré a partir de outubro e novembro.

Foi um dia de “sonho” para Sofia Paulino, de mobilidade reduzida, que fez surf nas ondas da praia da Nazaré com Garrett McNamara. Em cima da prancha com o surfista, quis repetir a experiência várias vezes. "Foi maravilhoso. Estava com um bocado de receio mas foi espetacular porque também tive apoio de todos os monitores e ao lado de Garrett senti-me mais segura”, contou a jovem, que nunca pensou ser “tão bom”.

As 19 crianças dos 4 aos 13 anos da CERCINA viveram uma verdadeira diversão no mar. “Quando souberam desta iniciativa foi uma alegria imensa porque Garrett McNamara aqui na Nazaré é muito especial”, disse a psicóloga da instituição, Goretti Macatrão, acrescentando que “é uma oportunidade que nem todos têm e por isso as crianças têm de aproveitar ao máximo”. Apesar de não ter sido muito bem-sucedido a pôr-se de pé em cima da prancha, Duarte, de 5 anos, gostou mais “quando caiu na onda”.

Depois do enorme sucesso da 1ª edição do projeto Buondi Surf Sessions, Buondi voltou a realizar a iniciativa que oferece aulas de surf com a participação de Garrett McNamara, de norte a sul do país. Este ano, a 2ª edição do projeto contou com a parceria da SURFaddict (Associação Portuguesa de Surf Adaptado), que permite às pessoas com mobilidade reduzida experimentar esta modalidade.

Pedro Sampaio, gestor da marca Buondi, disse que a iniciativa pretende reforçar a ligação que tem com o mundo do surf. “É uma ligação já com muitos anos e que muitas vezes passou por uma vertente de competição com o apoio a provas desportivas nacionais e internacionais e desta vez passa por levar o surf a todos”, explicou o responsável, revelando que o projeto vai nesta edição passar por nove praias portuguesas.

Segundo Pedro Sampaio, a iniciativa desenvolve-se através de parcerias com instituições de crianças e jovens locais, “onde lhes damos a oportunidade de experimentar a modalidade pela primeira vez”.

O projeto conta com o apoio de monitores que ajudam nas aulas de surf e envolve cerca de um milhar de crianças com o objetivo de “levar o surf a todos”.

