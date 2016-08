Ocorrências Trator utilizado na pesca com arte xávega foi apreendido Na sequência de ações de fiscalização à pesca com arte xávega, a Polícia Marítima da Nazaré realizou no dia 22 de julho a apreensão de um trator utilizado nesse tipo de pesca, devido a várias inconformidades existentes entre a documentação apresentada e o veículo. 09-08-2016 | Francisco Gomes O proprietário foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

Nesta operação participaram seis agentes da Polícia Marítima da Nazaré, que contaram com a colaboração de três agentes do Serviço de Investigação Criminal do Comando Regional da Polícia Marítima do Centro.

