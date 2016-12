Nazaré Contratos de apoio financeiro a Centros de Alto Rendimento assinados na Nazaré A Nazaré acolheu, ontem, a cerimónia de assinatura dos contratos de parceria para o apoio financeiro aos Centros de Alto Rendimento de 2016 com dez Comissões de Gestão Local dos CAR, no valor de 375 mil euros. 06-12-2016 | JL Estes apoios resultam do contrato-programa assinado com o IPDJ para 2016, e que foi recentemente homologado pelo Secretário de Estado da Juventude e Desporto.



A sessão contou com as presenças do Presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Augusto Baganha; do Presidente da Fundação do Desporto, Carlos Marta; dos Presidentes e representantes das Câmaras Municipais contempladas com estes apoios.



Walter Chicharro, Presidente da Câmara da Nazaré, falou do CARSURF da Nazaré como “um projeto âncora” que em poucos meses de funcionamento já “recebeu atletas oriundos de vários países, entre os quais a Austrália, o Japão, Estados Unidos ou Brasil”.



Para a melhoria do desempenho, o trabalho em rede foi apontado, pelo autarca, como essencial para melhorar a capacidade de resposta dos CAR.



“Todos podemos melhorar. É fundamental que trabalhemos mais em rede. Todos temos a ganhar com a criação de projetos conjuntos”, disse o autarca.



Carlos Marta, presidente da Fundação do Desporto, afirmou as verbas atribuídas “são um bom contributo para ajudar à melhoria da gestão e funcionalidade dos centros de alto rendimento”.



O responsável pela Fundação do Desporto manifestou a esperança dos recursos transferidos pelo IPDJ para o próximo ano serem mais vantajosos, “para apoiar o nosso desporto de alta competição a realizar, em Portugal, a sua preparação para as grandes competições internacionais, e dessa forma criar as condições para que os resultados e as marcas desportivas de alto nível possam acontecer com mais regularidade.”



Sobre os Centros de Alto Rendimento, alguns ainda a funcionar há pouco tempo, Augusto Baganha, Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, recordou, por seu turno, que “já deram importante contributo no desenvolvimento de diversas modalidades”.



“Aquilo que vos peço é trabalho em rede e em equipa”, frisando que o trabalho desenvolvimento pelo IPDJ tem sido no sentido do “modelo colaborativo”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub