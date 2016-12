Educação Refeições dos 2º e 3º Ciclos Amadeu Gaudêncio A confusão diária à hora de almoço no refetório da Amadeu Gaudêncio levou a escola a emitir um aviso para os alunos que não compram senha antecipadamente 06-12-2016 | JL “Por haver muitas refeições a serem adquiridas no próprio dia, e também porque há demasiados alunos a almoçar sem adquirir senha”, passou a ser dada prioridade aos alunos que adquiriram a refeição antecipadamente (até às 24 horas do dia anterior) e que apresentem o cartão de utente.



“Só depois de todos estes alunos serem servidos, serão servidos os alunos que não marcaram a refeição no tempo devido e/ou não apresentam o cartão de utente”, lê-se no aviso.



Ainda de acordo com a escola, quem comprar a senha no próprio dia ou não tiver senha apenas será servido depois dos colegas que tiverem comprado a senha com antecedência.







