Nazaré 2ª Fase da Requalificação da “Marginal da Nazaré” deve terminar antes do Carnaval Teve início, no dia 2 de janeiro, a segunda fase de requalificação da "Marginal da Nazaré" (Fase 2 de 3), entre a Avenida Vieira Guimarães e a Rua das Hortas, num investimento de 262.208,32 euros (mais IVA) da Câmara Municipal. 17-01-2017 | JL Trata-se de uma das obras mais importantes para a atual gestão da Câmara, pela necessidade urgente de requalificar e ordenar um espaço público muito degradado, e consequente melhoramento da qualidade de vida dos munícipes, mas também por se tratar da principal montra do Concelho da Nazaré, que é visitada por milhões de pessoas durante todo o ano.



O objetivo da reformulação deste troço é a sua melhoria funcional e estética, nomeadamente com o reforço do carácter do espaço público; adequação à possível adaptação a novas exigências de circulação e tráfego, e requalificação da praça central, que irá funcionar como espaço complementar exterior do Centro Cultural da Nazaré e Museu (vivo) do Peixe Seco.



Redesenhar, repavimentar e mobilar o espaço urbano para aumentar o conforto e torná-lo mais apelativo para munícipes e turistas são as finalidades intervenção, que deverá ter a duração de 45 dias (as condições climáticas, poderão ter influência sobre a fluidez dos trabalhos em curso), e que está a ser realizada pela empresa adjudicatária Manuel Pedro de Sousa e Filhos, Lda.



A modernização da Marginal da Nazaré, projetada pelo arquiteto Álvaro Manso, foi repartida por três fases. A primeira fase ficou concluída no final de 2015; a segunda teve início a 2 de janeiro de 2017, e a terceira fase ficará concluída antes do próximo verão.



Circulação Automóvel no troço em intervenção

O trânsito automóvel estará interdito ou condicionado parcialmente na Av. Manuel Remígio, Av. da República, Av. Vieira Guimarães, Av. do Município e Rua das Hortas.



Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub