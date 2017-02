Sociedade Veneza é o tema do "Carnaval de Alcobaça - Folia & Algazarra" Veneza será o tema do carnaval de Alcobaça 2017 "Carnaval de Alcobaça - Folia & Algazarra", que decorrerá entre os dias 23 de fevereiro e 1 de março de 2017, na Praça 25 de Abril. 17-01-2017 | Paulo Alexandre A organização aguarda, agora, a autorização oficial da DGCP para a realização do evento em frente ao Mosteiro.



A Câmara Municipal anunciou a deslocação da diretora da Direção Geral da Cultura e Património a Alcobaça para breve, para fazer uma visita de trabalho e se inteirar dos pormenores “para fechar esse processo”, informou Paulo Inácio, Presidente da Autarquia.



A poucos dias da realização da grande festa de rua, a Câmara já disponibilizou, para consulta, as Condições Gerais de Instalação e Exploração de Estabelecimentos Provisórios de Bebidas no Recinto do evento "Carnaval de Alcobaça - Folia & Algazarra", no site da autarquia.





Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub