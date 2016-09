Economia Maçã de Alcobaça IGP chega ao mercado Com um atraso de quase 3 semana, arrancou, oficialmente, a colheita da maça de Alcobaça. 20-09-2016 | Paulo Alexandre O fruto atingiu o seu máximo de qualidade e sabor, no entender das suas organizações associadas, verificados os critérios de qualidade pré-definidos para o bom processo de conservação, certificação e comercialização.



Será uma campanha de produção de Maçã de Alcobaça que se estima de quantidades inferiores em aproximadamente 30% para as variedades vermelhas e cerca de 20% nas outras variedades relativamente à campanha anterior, mas que prima pela qualidade e pelo sabor.



Tendo em conta as alterações climatéricas que se fizeram sentir ao longo do ciclo produtivo, responsáveis pela diminuição das quantidades, os fruticultores estão otimista com a qualidade resultado, do saber fazer, da sua experiencia, do profissionalismo e da tecnologia utilizada para conviver com o clima exigente.



A colheita da Maçã de Alcobaça é efectuada apenas no período ótimo de maturação e de parâmetros de qualidade impostos, que permitam uma satisfação máxima e um período de conservação programado e possibilitam uma oferta ao consumidor, de Maçã de Alcobaça fresca e certificada, durante praticamente todo o ano.



Apesar da inédita quebra de produção, principalmente nas variedades mais exportáveis, os produtores em plenário decidiram que os consumidores portugueses não iriam sentir dificuldades acrescidas para encontrar no seu ponto de venda habitual, acordando formas associadas de satisfazer as necessidades e pedidos dos clientes habituais, em desfavor da exportação.



Este é um fruto produzido numa especificidade climática e de solos, que se situa entre a serra e o mar, e propiciam um fruto de características únicas, de sabor e aroma, que se distingue de outros produzidos noutras regiões.



A APMA representa 19 membros associados, organizações de produtores e agrupamentos de produtores que nesta campanha preveem produzir 40 milhões de quilos, correspondendo a aproximadamente 300 milhões de maçãs qualificadas.



A Maçã de Alcobaça é produzida com elevada responsabilidade profissional, técnica e social, razoes pelas quais a Maçã de Alcobaça deve ser a eleita de todos os consumidores portuguese Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com