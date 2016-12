Alcobaça Quinta do Campo (Bárrio) está a ser reflorestada com espécies autóctones A Câmara Municipal e Associação de Produtores Florestais dos concelhos de Alcobaça e Nazaré estão a reflorestar a Quinta do Campo (Bárrio), propriedade do Município de Alcobaça, com 30 mil árvores. 06-12-2016 | Paulo Alexandre O território esteve dominado por eucaliptos. A limpeza florestal efetuada no verão visou a reconversão e reordenamento florestal. A venda da madeira cortada permitiu a plantação de várias espécies autóctones. Até ao momento, foram plantadas 16 mil árvores.



“O resultado do trabalho só será visível dentro de duas décadas”, explicou Paulo Inácio, Presidente da Câmara de Alcobaça.



No âmbito do protocolo com a Associação de Produtores Florestais dos concelhos de Alcobaça e Nazaré, os eucaliptos abatidos foram vendidos e a verba realizada permite que seja “plantada uma nova mancha florestal para Alcobaça e toda da Região usufruírem”, disse o autarca, no final da ação simbólica de plantação de uma das árvores que irão povoar este espaço municipal.



“Vamos ter uma nova floresta, com espécies autóctones (Pinheiro Manso, Castanheiro, Carvalho Alvarinho, Carvalho Português, Sobreiro, Azinheira, Azevinho e Sequoias), plantadas num ponto mais alto, na tentativa de criar, a nível visual, uma paisagem mais interessante, e um novo espaço único, na Região, para as próximas gerações. Fizemos um projeto ambiental interessante”.



Os 38 hectares continuarão povoados de eucalipto, para criar sustentabilidade e rentabilidade que assegurem a manutenção da mata. Foram, ainda, deixadas algumas manchas com espécies já existentes, para controlar problemas de erosão no solo.



Manter a biodiversidade, a fauna e a mata zelada, com circuitos para a população são os objetivos deste Plano Ambiental da Quinta do Campo, cuja área é certificada pelo PFC (Plano de Fogo Controlado).



"Dado que as espécies plantadas são de crescimento lento, serão as próximas gerações a beneficiar deste investimento do município de Alcobaça, num local que num prazo mais curto irá ver surgir uma nova via de ligação Alcobaça/Nazaré", refere o Presidente da Câmara.

