Economia Cinco projetos de empresas de alcobaça recebem 2,9 ME da Europa A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro anunciou, no passado 29, a aprovação de um apoio de quase 50 milhões de euros para 72 projetos na região. 09-08-2016 | Paulo Alexandre Em comunicado, a CCDR Centro refere que o “Programa Operacional Regional do Centro - Centro 2020 aprovou mais um pacote de investimentos empresariais para a Região Centro.



São 72 projetos, que implicam uma injeção de 49,7 milhões de euros de fundos europeus no tecido empresarial da Região Centro, para um investimento de cerca de 88 milhões de euros”.



Na nota à imprensa, escreve-se que os 72 projetos estão distribuídos por 36 concelhos da Região Centro, “sendo de destacar os concelhos de Leiria (nove projetos e 6,6 milhões de euros de incentivo), Alcobaça (cinco projetos e 2,9 milhões de euros de incentivo), Marinha Grande (quatro projetos e 3,4 milhões de euros de incentivo), Coimbra quatro projetos e 2,7 milhões de euros de incentivo) e Mealhada (três projetos e 3,2 milhões de euros de incentivo).



“O Centro 2020 já aprovou, até ao momento, 1.499 projetos, a que corresponde um investimento total de 508 milhões de euros e um incentivo de fundos europeus de cerca de 241 milhões de euros”.



Citada na nota de imprensa, a presidente da CCDR Centro, Ana Abrunhosa, diz que “estes números demonstram uma forte adesão das empresas da Região Centro ao Portugal 2020, com especial incidência do setor industrial (553 projetos e um incentivo de 137 milhões de euros), o que revela que é um instrumento fundamental da política pública de dinamização económica e que tem merecido a confiança dos empresários para relançar o investimento na economia”.



No concurso para Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica foi aprovado um projeto, para Investigação e Desenvolvimento Tecnológico foram aprovados seis e para Inovação Produtiva foram aprovados 65. Os apoios são, respetivamente, de 166.156 euros (investimento de 197.830), 2.999.606 (investimento de 4.248.277) e 46.563.833 (investimento de 83.728.462).

