Nazaré Forte de S. Miguel Arcanjo visitado por 250 mil pessoas em dois anos O Forte de S. Miguel Arcanjo, aberto ao público desde 2015, durante todo o ano, recebeu mais de 250 mil visitantes. O espaço irá encerrar a 31 de dezembro, reabrindo a 28 de janeiro de 2017 com novos conteúdos. 06-12-2016 | JL Juntamente com as ondas da Praia do Norte, o Forte de S. Miguel Arcanjo tem sido um forte atrativo para a deslocação de mais turistas e visitantes ao Sítio da Nazaré.



Também várias organizações de grande prestígio mostraram interesse em realizar os seus eventos no local, como a Fundação Calouste Gulbenkian, que trouxe várias ONG’s britânicas, na área do ambiente marinho, ou a World Surf League, que irá realizar, pela primeira vez, em Portugal a etapa do circuito mundial de ondas grandes da WSL, cujo período de espera decorre até 28 de fevereiro, na Praia do Norte (Nazaré).



O Centro Interpretativo do Canhão da Nazaré, que surgiu de uma parceria entre a Câmara Municipal e o Instituto Hidrográfico em 2015 (presente no local com vários conteúdos, como uma maquete “3 D” do canhão e informação sobre o submarino alemão U-963, afundado no final da 2ª Guerra Mundial ao largo da Nazaré); e a Surfer Wall, espaço museológico onde big riders mundiais expõem as pranchas com que enfrentaram as ondas grandes da Praia do Norte são outros dos atrativos de visita a este património; assim como as exposições histórica e documental “O Forte de S. Miguel Arcanjo: Guardião da Memória” e fotográfica “Praia do Norte”, e as temporárias, que apresentam os trabalhos artísticos de artistas da Região.



A temporada 2016 de abertura ao público termina a 31 de dezembro, encontrando-se o edifício fechado nos dias 24 e 25 de dezembro.



Forte de S. Miguel Arcanjo

Aberto todos os dias

10h30-18h00 (última entrada às 17h30)

Entrada: 1€ (gratuita para crianças até aos 10 anos) Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Região da Nazaré, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub