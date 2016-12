Nazaré Chuva causa estragos na Câmara da Nazaré e obriga a reparações urgentes A chuva intensa da última noite provocou estragos no edifício da Câmara da Nazaré, onde vários gabinetes ficaram alagados, e vai obrigar a uma reparação urgente do telhado, orçada em mais de cem mil euros. 24-11-2016 | JL “Vários gabinetes do rés-do-chão e a área de atendimento ao público ficaram alagados, bem como outros gabinetes no primeiro andar do edifício, onde a forte chuvada desta noite provocou estragos”, disse à Lusa o presidente da Câmara da Nazaré.

De acordo com o autarca, “os problemas no telhado não são novos”, verificando-se infiltrações no primeiro andar, incluindo no Salão Nobre e no gabinete da presidência, onde “chove quando há chuvadas mais fortes”.

A Câmara “já equacionava no futuro fazer uma reparação”, mas, segundo Walter Chicharro, os estragos da última noite obrigam “a avançar com urgência com a substituição de pelo menos dois terços do telhado, que ficou sem condições para aguentar outras situações de mau tempo”.

O autarca estima que a obra, orçada em “mais de uma centena de milhar de euros”, seja efetuada “dentro de um mês”.

Um outro período de chuva intensa tinha sido já registado durante a tarde domingo, altura em que os bombeiros receberam “seis pedidos de auxílio, todos referentes a inundações de garagens”, informou o adjunto do comando da corporação da Nazaré, Joaquim Silva.

Walter Chicharro disse à agência Lusa que, “apesar da intensidade da chuva, não houve grandes inundações, devido a um plano de limpeza de sarjetas que a Câmara tem em curso desde setembro”.

Desde então foram retiradas “27 toneladas de resíduos” dos coletores pluviais, incluindo “areia, folhas de árvores, lixo doméstico e restos de comida”, acrescentou o autarca.

O plano de limpeza vai "nos próximos meses ser alargado a outras áreas do concelho", e a Câmara solicitou "à Estradas de Portugal autorização para intervir nas estruturas da Estrada Nacional 242", sobre as quais incide a "suspeita de que haverá situações de entupimento que precisam de ser resolvidas para que a Nazaré não sofra inundações, sobretudo na zona da marginal", concluiu Walter Chicharro.

