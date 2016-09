Educação Inscrições no novo letivo da Universidade Sénior da Nazaré Os candidatos à frequência do novo letivo na Universidade Sénior da Nazaré deverão inscrever-se entre os dias 22 setembro a 30 setembro, na antiga escola de ensino básico do Bairro dos Pescadores da Nazaré, Juntas de Freguesia de Famalicão e Valado dos Frades. 20-09-2016 | JL A sessão de abertura nos Polos de Famalicão e Valado dos Frades realiza-se no dia 11 de outubro, primeiro no Polo Famalicão (antiga Junta de Freguesia, às 10h00); e às 15h na sede da BIR (Praça 25 Abril).



A sessão de abertura do ano letivo 2016-2017 no Polo de Fanhais realiza-se a 12 outubro (Quarta-feira), às 10h, no Polo de Fanhais (antiga Escola Primária); estando a sessão de abertura de aulas na sede da Universidade agendada para as 15h00, no Auditório da Biblioteca Municipal da Nazaré;



As aulas começam a 13 de outubro.

