Política JSD elege Ana Martins para Presidente Ana Martins, a única candidata à liderança da JSD da Nazaré, foi eleita Presidente e já tomou posse numa sessão que contou com a presença de dirigentes locais, distritais e nacionais do partido. 06-12-2016 | JL Mostrar aos jovens do concelho a importância da formação cívica e da participação na vida política são alguns dos objetivos da jovem valadense, a única que se apresentou a votos para a eleição da nova direção da JSD da Nazaré.



A formação sub18, encarada como tão importante para a formação e enriquecimento político dos jovens do concelho, é outra das missões da nova presidente da estrutura partidária, que anunciou, para breve, a entrada em funcionamento de um espaço próprio para a comunicação das linhas de atuação da sua direção, um site.



Maria Albuquerque, ex-ministra das finanças no governo de coligação PSD-CDS, esteve na cerimónia de tomada de posse da nova direção da JSD da Nazaré.



A ex-governante falou dos desafios para o próximo ano, cuja conjuntura política e económica o tornará “difícil e muito importante para o PSD”.



Sobre a nova liderança da JSD Nazaré, a ex-ministra afirmou que a Nazaré está, com a eleição da nova equipa da JSD, "em melhores condições de fazer um bom trabalho".

