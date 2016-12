Desporto Armando Hilário é “Personalidade do Ano” Armando Hilário, do Clube de Taekwondo da Nazaré, foi eleito “Personalidade do Ano”. O prémio foi entregue, no passado dia 16, na 21ª Gala de Desporto, da Confederação do Desporto de Portugal. 24-11-2016 | JL “Qualquer distinção é sempre marcante na vida de uma pessoa. Depois de 30 anos dedicados ao Taekwondo, receber esta distinção é muito gratificante” disse Armando Hilário.



Promovida pela Confederação do Desporto de Portugal, a Gala do Desporto é a grande festa do Desporto Nacional e de todas as Federações Desportivas. No evento serão entregues prémios aos agentes desportivos que mais se distinguiram ao longo do ano.



Os prémios são o reconhecimento do desempenho daqueles que mais se destacaram em cada modalidade desportiva.



