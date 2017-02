Desporto Clube Taekwondo da Nazaré festejou 30 anos O Clube do Taekwondo da Nazaré celebrou, no sábado, os 30 anos de existência, com uma festa que juntou famílias, atletas e antigos atletas. 17-01-2017 | JL Há 30 anos, a promoção deste desporto, que era uma novidade na terra, foi feita por passa a palavra, com os filmes de Bruce Lee a ajudarem na publicidade e a torna-lo apelativo.



Desde então “mais de 800 aletas já passaram pela escola”, recorda o mestre Armando Hilário, um dos principais impulsionadores do Taekwondo na Nazaré.



A prova da dedicação a esta arte, com mais de 2 mil anos, vinda da Coreia, está na sala dos troféus do Clube. “Pode ser visitada em qualquer altura, bastando pedi-lo à direção. Muitos antigos atletas têm passado pelo local e ficam espantados com o volume e com as imagens, de que já nem se recordavam”, refere o treinador.



E não são apenas os atletas e antigos atletas que gostam de ver uma sala que se torna pequea para acolher tantos prémios. O grande Mestre Kang Shin Chul, 9º DAN de Taekwondo WTF, visitou, em 2011, a Escola de Taekwondo da Nazaré, no âmbito da sua deslocação ao nosso país para participar no Seminário Internacional de Taekwondo – 2011 (Rio Maior).



O sucesso da escola e os bons resultados levaram a treinadora e atleta Armanda Hilário até à Seleção Nacional de Taewondo.



"Cada prémio tem a sua importância. Todos os resultados contam. O significativo, nestes 30 anos, foi, sem dúvida, o campeonato da europa na Sérvia (3º) e 8º lugar a nível mundial".

